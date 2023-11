Sichere Zukunft Ziel für Nationalpark Hohe Tauern

Budget für neue Vorhaben beschlossen

Damit auch künftig derartige Projekte möglich sind, wurde das Budget für 2024 beschlossen. In Summe werden 15 Vorhaben in den Bereichen Bildung, Naturraummanagement und Öffentlichkeitsarbeit finanziert. Die Mittel kommen von den Ländern Tirol, Kärnten und Salzburg sowie dem Bund und EU-Förderungen in Höhe von gesamt 320.000 Euro.