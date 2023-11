Eine Heidi gehört in die Berge

Die „Bergretter“ haben einen prominenten Fan: Modelmama Heidi Klum. In der 15. Staffel des ZDF-Dauerbrenners ist sie nun in einer Gastrolle zu sehen. Dabei spielt die 50-Jährige eine Eventmanagerin - eine Rolle, die ein kleines bisschen auch an sie selbst erinnert. Los geht’s mit den neuen Folgen heute um 20.15 Uhr. Wer den Auftritt von Heidi sehen möchte, muss sich aber noch eine Woche länger gedulden oder Folge 2 vorab in der ZDF-Mediathek anschauen.