Transfergeschäft wächst auf elf Milliarden Euro

Spitzenreiter sind im Männerbereich die Vereine aus England bei Ausgaben wie Einnahmen für Personal. So wurden in den englischen Ligen 3,2 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben. Im Vergleich dazu liegen die Investitionen in Deutschland bei 1,07 Milliarden Euro. Bei den Einnahmen geht die Schere nicht so weit auseinander. In England wurden 1,47 Milliarden eingenommen, in Deutschland 1,24 Milliarden Euro. Im Frauenfußball sind die Investitionen im vergangenen Jahr sogar um mehr als 80 Prozent gestiegen. Weltweit haben 756 Klubs 23,92 Millionen Euro für neue Spielerinnen ausgegeben. Mit 2.440 internationalen Transfers wurden die Zahlen aus dem Jahr 2024 um 6,3 Prozent überboten.