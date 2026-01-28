Vorteilswelt
England Spitzenreiter

Transfergeschäft wächst auf elf Milliarden Euro

Fußball International
28.01.2026 15:44
Florian Wirtz wechselte im Sommer für 125 Millionen Euro zum FC Liverpool.
Florian Wirtz wechselte im Sommer für 125 Millionen Euro zum FC Liverpool.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das weltweite Geschäft mit Transfers im Profifußball hat Rekordwerte erreicht. Die Bilanz der internationalen Transfers im Männer – und Frauenprofifußball sowie bei den Amateuren für das Jahr 2025 weist mit 86.158 Transfers einen Bestwert vor. Dabei wurde die Rekordsumme von knapp elf Milliarden Euro für Spielerwechsel ausgegeben. Der Höchststand liegt damit um mehr als 50 Prozent höher als im Jahr 2024. Diese Zahlen veröffentlichte die FIFA.

Spitzenreiter sind im Männerbereich die Vereine aus England bei Ausgaben wie Einnahmen für Personal. So wurden in den englischen Ligen 3,2 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben. Im Vergleich dazu liegen die Investitionen in Deutschland bei 1,07 Milliarden Euro. Bei den Einnahmen geht die Schere nicht so weit auseinander. In England wurden 1,47 Milliarden eingenommen, in Deutschland 1,24 Milliarden Euro. Im Frauenfußball sind die Investitionen im vergangenen Jahr sogar um mehr als 80 Prozent gestiegen. Weltweit haben 756 Klubs 23,92 Millionen Euro für neue Spielerinnen ausgegeben. Mit 2.440 internationalen Transfers wurden die Zahlen aus dem Jahr 2024 um 6,3 Prozent überboten.

