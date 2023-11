Mordversuch mit Miniatur-Brieföffner in Leoben

In der Pestalozzistraße in Leoben waren die rivalisierenden Gruppen aneinandergeraten. Worum es bei dem Streit ging, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht aber, dass ein erst 17-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft sitzt, gemeinsam mit einem 20-jährigen Komplizen, dem gefährliche Drohungen und ein Schlagring (mit integriertem Messer) zum Verhängnis wurden. Ein 18-jähriger Mittäter wurde auf freiem Fuß angezeigt.