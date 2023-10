Wenn Terroristen morden und keiner zu Hilfe kommt

Panische Nachrichten fluten die Nahal-Oz-Whatsapp-Gruppe: „Sie sind in meinem Haus“, „Bitte rettet uns“ oder „Sie töten uns“. Was machen Menschen in Situationen, die endgültig sind? Sie verabschieden sich von ihren Liebsten. „Als wir die Männer im Garten hörten, schickte auch ich Nachrichten an meine Mutter, in denen ich ihr sagte, dass ich sie liebe“, sagt Peretz der britischen Zeitung weiter.