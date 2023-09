In Ukraine bewährt: Österreich kauft IRIS-T-Waffen

IRIS-T ist in Österreich nicht unbekannt, die Rakete selber hängt seit Jahren als Lenkwaffe an den Eurofightern. Auf Basis dieser Rakete entwickelte der Hersteller später eine bodengestützte Version, bei der die Raketen von einer Startereinheit am Boden auf anfliegende Ziele abgefeuert werden - und schickte diese prompt in die Ukraine, noch bevor es die deutschen Streitkräfte bekamen.