Feiern Sie die magische Premiere von „Wish“!

Helene Fischer beschert Fans in „Wish“ einen neuen Song

Mit Originalsongs der Grammy®-nominierten Singer-Songwriterin Julia Michaels und des Grammy®-prämierten Produzenten, Songwriters und Musikers Benjamin Rice sowie der Filmmusik von Komponist Dave Metzger kommt „Wish“ am 30. November 2023 in die heimischen Kinos. Schlager-Star Helene Fischer wird in der deutschen Fassung mit einem neuen Song „Weil der Wunsch es wert ist“ im Abspann zu hören sein. Die gelernte Musicaldarstellerin hatte bereits 2016 beim Animations-Hit „Vaiana“ mitgewirkt und für die deutsche Version den Song „Ich bin bereit“ eingesungen.