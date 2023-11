Handel und Metaller heute mit Protestaktionen

Im Streit um entsprechende Lohnerhöhungen gehen Angestellte im Handel heute österreichweit auf die Straße. Die zweite Runde bei den Kollektivvertragsverhandlungen brachte keinen Erfolg. Die Gewerkschaft fordert 11 Prozent mehr Lohn - seitens der Arbeitgeber gibt es nach wie vor kein Angebot. In Salzburg marschieren die Angestellten und Gewerkschafter mangels eines konkreten Angebots ihrer Arbeitgeber ab 11.30 Uhr in der Linzergasse und am Platzl auf.