Auch die Murauer trauern um ihren Fürsten

„Der Fürst ist tot!“ – Die Nachricht vom Ableben von Karl Schwarzenberg verbreitete sich am Sonntag wie ein Lauffeuer in Murau. Oben beim Schloss wehte die blau-weiße Fahne (Bild unten), die sonst nur gehisst wird, wenn das Oberhaupt der Adelsfamilie in der Stadt ist, auf halbmast. Schwarzenberg war nicht nur Ehrenbürger der Bezirksstadt, sondern auch so etwas wie ein „Herzens-Murauer“. Viele, vor allem ältere, Bewohner können von ihren ganz persönlichen Erlebnissen mit „dem Fürsten“ erzählen.