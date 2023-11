Das Vermächtnis des Fürsten Karl Schwarzenberg

Die Schwarzenbergs wurden „Könige von Böhmen“ genannt, weil sie über Jahrhunderte mehr Land in Böhmen besaßen als alle anderen. Dem Fürstenhaus gehörten das Palais Schwarzenberg in Prag, Schloss Krumau in Böhmen sowie weitere fünf Schlösser in Tschechien. In Österreich besitzen die Schwarzenbergs u. a. das gleichnamige Palais in Wien und Schloss Obermurau in der Steiermark.