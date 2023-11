Tausende Tonnen und kaum ein Millimeter Spielraum

Nebenan gebaut

Dass alles so gut klappt, ist nicht selbstverständlich. Denn die Erneuerung des Talübergangs im Salzkammergut ist eine bautechnische Meisterleistung. Das Tragwerk für die Richtungsfahrbahn Salzburg wurde nämlich neben der alten Brücke neu errichtet und wird Ende 2025 in Millimeterarbeit seitwärts in Position geschoben. Gesamtkosten: 65 Millionen Euro.