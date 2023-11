Auch zum Abschied wurde es nichts mit einem Punkt

Doch ein Vierfachtausch, den Trainer Mader vornahm, zeigte Wirkung. Namory Cisse, der schon in Wolfsberg für Lustenau traf - schaffte den Anschluss. Das Tor des 20-Jährigen war der erste Treffer der Lustenauer seit der 2:3-Niederlage gegen die WSG Tirol am 17. September. Kurzfristig brannte die Hütte im Reichshofstadion, schien zumindest ein Punkt zum Abschied in Greifweite. Dann unterlief aber ausgerechnet Debütant Kennedy Boateng ein katastrophaler Patzer, den Ballo (77.) eiskalt zum Doppelpack nutzte. Wolfsberg traf in der Folge zweimal die Stange, hatte alles im Griff.