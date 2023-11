Längere Straßensperre nach Felssturz auf B20

Straßensperre bleibt länger aufrecht

Deshalb muss die Sperre der B20 auch bis auf Weiteres aufrecht bleiben. „Eine Umleitung über den Pogusch wurde bereits eingerichtet, zum Glück ist wegen der Sperre niemand abgeschlossen“, so Rapp. In den kommenden Tagen soll es zu detaillierten Erkundungen kommen: „Dann wissen wir auch, ob weitere Absicherungsmaßnahmen ausreichen, oder eine gezielte Sprengung gemacht werden muss“, so Rapp abschließend.