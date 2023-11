St. Pölten gewinnt Krimi gegen Bregenz

Der SKN erwischte in Bregenz einen Traumstart, Dario Tadic scorte bereits in der sechsten Minute nach sehenswertem Pass von Marc Stendera. Die einzige wirklich gelungene Angriffsaktion der Bregenzer führte zum Ausgleich, Jannik Wanner traf ins lange Eck (42.). Die neuerliche Führung besorgte Tadic per Kopf (64.), bei der vorangegangenen Flanke von Kevin Monzialo hatte sich Bregenz-Goalie Franco Flückiger nicht glücklich angestellt.