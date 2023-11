Ein Hoch auf den edlen Wein in Gols

Am Samstag sind die Kellertüren von 13 bis 20 Uhr geöffnet und am Sonntag gibt es die Möglichkeit zum Einkaufen in den Betrieben. Auch neu: Die Gäste können in einer Blindverkostung den besten Zweigelt der Gemeinde küren. Bis 18 Uhr sind verschiedenste Zweigelt in der Summakuchl zu verkosten, um 19 Uhr geht es dann an die Preisverleihung.