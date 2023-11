„Ich fühle mich wie der reichste Mensch der Welt“

Eine dichte Nebeldecke umhüllte auch am Freitag das Matterhorn, an ein Training war nicht zu denken. Vincent Kriechmayr (32) nahm sich am freien Nachmittag Zeit für die „Krone“, sprach über Ziele, Luxus und warum er Social Media meidet. Die für Samstag geplante Abfahrt wurde indes bereits abgesagt.