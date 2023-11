Polizei überwachte nach Amokdrohung zwei Schulen

Donnerstagabend erhielten zwei Schulen in Salzburg bedrohliche E-Mails von Unbekannten, die mit dem Einsatz von Schusswaffen drohten. Die Nachrichten wurden erst Freitagvormittag entdeckt, woraufhin die Polizei in Absprache mit den Schulleitern den Unterricht fortsetzte und verstärkte Präsenz an den Standorten sicherstellte.