Die Rede: Wie Babler die SPÖ überzeugen will

Babler muss liefern, damit er die Partei hinter sich eint. Mit seiner emotionalen Rede entschied Babler im Juni die Stichwahl gegen Hans Peter Doskozil. Sechs Monate später ist die Anfangseuphorie verflogen. Den Coup von Linz muss der Traiskirchner Bürgermeister nun am SPÖ-Parteitag am Samstag in Graz wiederholen.