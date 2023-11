Ofner scheitert knapp ++ Schwarz trainiert Slalom

Der LASK holt die ersten Punkte in der Europa League Gruppenphase, Sebastian Ofner scheitert nur knapp im Viertelfinale von Sofia und Marco Schwarz trainiert vor dem Speed-Wochenende am Slalomhang - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 10. November.