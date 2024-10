Mbappe unter Beschuss ++ SKN-Frauen gegen Man City

Kylian Mbappe gerät abseits des grünen Rasens unter Beschuss, Startschuss für die Tischtennis-Europameisterschaft in Linz und Rückblick auf die World Extreme Run Challenge in Kitzbühel – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 15. Oktober.