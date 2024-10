ÖFB-Euphorie zurück ++ Neuer Damen-Marathon-Rekord

Österreichs Fußball-Nationalteam zerlegt Norwegen in seine Einzelteile, West Wien feiert den erste Sieg nach dem Aufstieg in die HLA Meisterliga und eine Kenianerin legt in Chicago einen neuen Marathon-Rekord hin – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 14. Oktober.