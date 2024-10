Messner-Aus beim GAK ++ Thiems letzter Tanz

Der GAK trennt sich von Cheftrainer Gernot Messner, Dominic Thiems letzte Profi-Turnierwoche bricht an und Sofia Polcanova räumt bei der Tischtennis-Europameisterschaft ab – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 21. Oktober.