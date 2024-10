Klopp bei Red Bull – Schicker in Hoffenheim

Ereignisreicher Tag im Sport! Jürgen Klopp wird „Head of Global Soccer“ bei Red Bull. Andreas Schicker verlässt Doublesieger Sturm Graz und wechselt zu Hoffenheim. St. Pöltens Frauen sind in der Champions League im Einsatz und Thomas Musters Pokale bei einer Ausstellung in der Stadthalle zu sehen. Das sind unsere Sportnews auf „krone.tv“ von heute.