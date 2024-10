Thiems finaler Einsatz ++ Sturm will in CL punkten

Dominic Thiem bestreitet sein möglicherweise letztes Match, Sturm Graz fordert heute Abend Sporting Lissabon und eine Ikone könnte in den Ski-Zirkus der Damen zurückkehren – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 22. Oktober.