Tapfere Wölfinnen + Grünes Licht für Sölden

Eine knappe Niederlage setzte es für St. Pölten in der Woman‘s Champions League gegen Manchester City. Kei Nishikori ersetzt Tylor Fritz in der Wiener Stadthalle und die FIS gibt grünes Licht für den Ski-Auftakt in Sölden.

Das sind unsere heutigen Themen im Sportstudio bei uns auf krone.tv.