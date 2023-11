Energieversorger verzichten auf Stromabschaltungen

In der Zeit vom 1. Dezember bis zum 31. März wird auf Energieabschaltungen aufgrund von Zahlungsverzug verzichtet. Der Fachverband Gas Wärme und Oesterreichs Energie gaben am Freitag bekannt, dass die Verrechnung von Zinsen bei Ratenzahlungen von Haushaltskundinnen und -kunden in diesem Zeitraum ausgesetzt wird.