Lettland erlaubt eingetragene Partnerschaften

Regelung soll Mindestmaß an Schutz bieten

In der Volksvertretung Saeima stimmten nach einer teils hitzig geführten Debatte jeweils eine knappe Mehrheit der 100 Abgeordnete für die in Lettland umstrittene Regelungen, die auch gleichgeschlechtlichen Paaren ein Mindestmaß an rechtlichen und sozialen Schutz bieten sollen.