Zwei Jahre Haft für Kokain-„Bandido“

Dreiviertel Kilo „Koks“

Am Donnerstag musste sich der aus dem Bezirk Zwettl (NÖ) stammende Landwirt und Immobilien-Vermieter wegen „Vorbereitung zum Suchtgifthandel“ am Landesgericht Ried/I. verantworten. Fahnder hatten in einer seiner Wohnungen fast ein dreiviertel Kilogramm Kokain mit einem sehr hohen Reinheitsgrad (80 Prozent) sichergestellt. Der Besitz einer ähnlich großen Menge war ihm vor Jahren auch schon in Deutschland zur Last gelegt worden.