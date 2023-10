18 Monate Haft nach Waffenfund bei Rechtsrockern

Bei insgesamt 13 Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich hatten Sicherheitsbehörden im Juni hunderte Schusswaffen, Drogen und NS-Devotionalien sichergestellt. Die Waffenfunde sollen großteils auf das Konto eines 58-jährigen Innviertlers mit engen Verbindungen in die Rotlichtszene gehen. Für die Drogen soll hingegen der 42-Jährige zuständig gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft legt ihm deshalb den Umgang mit Suchtgiften und Drogenhandel zur Last.