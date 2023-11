Beim Putzen: Absackender Aufzug traf Frau am Kopf

Schweren Arbeitsunfall am Donnerstag in einem Apartmenthaus in Matrei in Osttirol! Eine 67-jährige Frau wurde im Zuge von Reinigungsarbeiten von einer absackenden Aufzugskabine am Kopf getroffen. Sie wurde ins Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.