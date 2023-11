Salzburger gehen ins Wirtshaus - aber bewusster

„Habe in Gastro gearbeitet – Preise sind in Ordnung“

Die „Krone“ fragte im Bundesland nach, ob den Feinspitzen der Appetit für den Restaurantbesuch vergangen ist. Oder, ob sie die Preisgestaltung der Wirte verstehen und unterstützen. „Da ich selber in der Gastro gearbeitet habe, weiß ich, was alles teurer geworden ist. Die Preise sind gerechtfertigt“, erzählt Silke Pfeifenberger aus Zederhaus.