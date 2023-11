Hier werden 20 Tonnen Bomben auf einmal gesprengt

20 Tonnen an Kriegsrelikten wurden am 9. November vom Entminungsdienst am Truppenübungsplatz Allentsteig gesprengt. Die „Krone“ filmte die Sprengung wenige Meter von den Bomben entfernt und auch von der Ferne mit. Die Wucht erschütterte die Beobachter auch noch in einem Bunker 650 Meter entfernt.