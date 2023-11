„Milchpackerl-Aus“ sorgt bei Vater für Aufregung

Eltern nicht mit einbezogen

Sandro Waldmann, FPÖ-Gemeinderat und selbst Vater zweier Kinder, ist wenig erfreut über diese Neuerung: „Wasserhähne bleiben als einzige Durstlöscher. Diese Entscheidung wurde getroffen, ohne die Eltern in den Entscheidungsprozess einzubeziehen – eine Benachrichtigung erfolgte lediglich per App.“ Er verstehe und unterstütze zwar den verantwortungsvollen Umgang mit dem Planeten, es müsse aber auch auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden, so Waldmann.