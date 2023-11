Schmidt unter Druck: „Das ist meine Verantwortung“

Rückspiel in Wals-Siezenheim

Portugals Rekordmeister droht im Frühjahr international keine Rolle mehr zu spielen. Salzburg hat nach dem 2:0 in der Auftaktrunde in Lissabon drei Zähler gesammelt und könnte als Dritter in die Europa League umsteigen. Zum Abschluss der Gruppe gastiert Benfica am 12. Dezember in Wals-Siezenheim, davor geht es noch daheim gegen Inter. Salzburg tritt in der vorletzten Runde bei Real Sociedad an.