Geldregen versprochen: Tirolerin im Web abgezockt

Die Innsbruckerin war bereits Anfang Februar via sozialen Netzwerken auf eine verführerische Tradingplattform gestoßen, auf der ihr hohe Gewinne in Aussicht gestellt wurden. Sie habe sich auf der Homepage angemeldet, ein Konto eröffnet und einen dreistelligen Eurobetrag „investiert“. In der Folge habe die 34-Jährige eine Nachricht erhalten, worauf sie einen weiteren vierstelligen Eurobetrag überwiesen habe. „Bis Mitte März habe sich ihr Gewinn dann angeblich auf einen niederen 6-stelligen Eurobetrag vermehrt“, heißt es seitens der Polizei.