Internet-Betrugsfälle häufen sich derzeit in Tirol

Gleich dreimal haben die Betrüger kürzlich in Tirol zugeschlagen und, zumindest vorerst, Beute ergaunern können. In Neustift traf es eine 33-Jährige. Sie inserierte auf einer Internetplattform, weil sie etwas verkaufen wollte. Am 11. Juli schien sich dann auch ein Käufer zu finden. Doch leider schien es nur so: Durch geschickte Manipulation konnten die Täter die Frau zum Anklicken eines Links in einer zugesandten E-Mail verleiten. Sie wurde auf eine Seite eines vermeintlichen Geldinstitutes weitergeleitet. Erst nachdem sie dort einen Bestätigungscode angeklickt hatte, erkannte sie den Betrug. Leider reichlich spät: Der Schaden geht in die Tausende.