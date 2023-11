Es ist erst zwei Wochen her, als sich 23 Frauen um fünf nach zwölf in Linz regungslos auf den Boden legten. Mit dieser Aktion wollte die Initiative „StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt“ an die 23 in diesem Jahr in Österreich ermordeten Frauen erinnern und zeigen, dass es fünf nach zwölf ist, wenn es um Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen und Femizide geht.