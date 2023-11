Die ÖBB bekommen Konkurrenz von der Westbahn

Die Bahnfahrer in Vorarlberg und jene, die ins Ländle reisen wollen, dürfen sich auf ein erweitertes Angebot freuen: Ab 10. Dezember fährt täglich um 5.10 Uhr ein Zug der Westbahn von Bregenz in Richtung Wien Westbahnhof (Ankunft 12.52 Uhr) ab - und umgekehrt einer um 15.08 ab Wien Westbahnhof nach Bregenz (Ankunft 22.47 Uhr). Neben den ÖBB-Zügen wird es also eine zusätzliche Verbindung ohne Umsteigen in die Bundeshauptstadt geben.