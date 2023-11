Verlorenes Handy läutete im Müllcontainer

Aus dem Müll gefischt

Doch dann läutete es an seiner Tür und vor ihm stand ein Bekannter - mit seinem Handy in der Hand. Wie sich herausstellte, war es in einem der Müllcontainer der Schule gelegen. Eine Schulangestellte hatte das Telefon läuten gehört, als sie zufällig daran vorbeigekommen war und hatte das Gerät wieder aus dem Müll gefischt. Danach gab sie es der Direktorin, die alles weitere in die Wege leitet.