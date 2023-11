Todes-Drama: Schlepper stehen massiv unter Druck

Serbien: Innerhalb 48 Stunden 700 Migranten

Das Burgenland bleibt von Schleppertouren vorläufig verschont. Doch der erbitterte Kampf gegen die dunklen Mächte der Migration wird Serbien in dieser Stärke nicht lange durchstehen, merkt ein Kenner an. Bis am Westbalkan wieder die Hölle losbricht, sei nur eine Frage der Zeit. „Die Lager füllen sich“, so ein Beamter vor Ort. Innerhalb von nicht einmal 48 Stunden sind an die 700 Migranten in Serbien eingetroffen. „Der Westbalkan ist die Drehscheibe für die Schlepper-Mafia“, wissen Insider. Das ist schon lange kein Geheimnis mehr.