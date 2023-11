Angeklagter mit altertümlichem Geschlechterbild

Andere Länder, andere Sitten. Dazu steht der 38-jährige Türke. Doch dieser lebt mit seiner Frau und den drei Kindern schon lange in Vorarlberg. Und da ticken die Uhren in Sachen Gleichberechtigung etwas anders, als in seiner früheren Heimat. Was ihm Staatsanwalt Markus Fußenegger in der Verhandlung unmissverständlich klarmacht: „In unserer Gesellschaft soll ein Mensch nicht wie ein Sklave gefangen sein. Die altertümliche Einstellung des Angeklagten darf nicht Schule machen!“