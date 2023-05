„MCI-Pfusch“ beenden: Tag der Entscheidung naht!

Sechs Monate später will Dornauer, wie er gegenüber der „Krone“ klarstellt, die entscheidende Phase der Vorentwurfsplanung zum MCI-Neubau erfolgreich abschließen. „Das Raum- und Funktionsprogramm wird erfüllt und wir halten uns weiterhin an den vorgegebenen Kostenrahmen. Auch die mit den künftigen Nutzern, vertreten durch MCI-Rektor Andreas Altmann, schriftlich vereinbarten Parameter werden in der vorliegenden Planung samt und sonders eingehalten. Nun gehen wir fließend in die Erstellung der Einreichplanung über“, versichert Dornauer, der in der Landesregierung für den Hochbau zuständig ist.