König Charles: Tribut an Queen in „King‘s Speech“

Charles hielt am Dienstag seine erste Thronrede als König zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des britischen Parlaments in London. Für die „King‘s Speech“ trug der britische Monarch wie bei seiner Krönung im Mai die Imperial State Crown sowie die Robe of the State, neben ihm nahm Königin Camilla Platz. Es war die erste Rede eines britischen Königs seit über 70 Jahren.