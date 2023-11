Naked Cameo haben sich mehr Spielraum gewährt

Ein bisschen Wut ist okay

In dieser Hinsicht gibt der nach einem kurzen Intro gesetzte Opener „Up Is Down“ die Richtung vor: „I‘ve been down long enough, someone there to help me up? I don‘t know if I can make it on my own“, singt Maletzky über einen hypnotischen Beat. Der Weg raus aus dem Loch, er scheint gefunden. „Ich brauche Menschen in meinem Leben und kann nicht alleine bleiben“, so die Erkenntnis für den Musiker. Die pure Verzweiflung, nicht zuletzt in der Coronapandemie befeuert, sei nicht mehr vorhanden. „Vielleicht noch ein bisschen Wut“, überlegte Maletzky, „aber man fühlt sich okay damit.“ Ab 15. November darf dann gemeinsam gesungen, gelitten, gesprungen werden, wenn Naked Cameo im Rahmen ihrer Tour Station in Salzburg, Graz, Lustenau, Linz, Wien und Vöcklabruck machen.