Journalisten leben immer gefährlicher

Ein ARD-Team wurde im Westjordanland von israelischen Soldaten bedroht, das Büro der französischen Nachrichtenagentur AFP in Gaza wurde von einem Geschoß schwer beschädigt, und der Radiomoderator Juan Jumalon wurde auf den Philippinen während einer laufenden Sendung erschossen. Das sind nur die Geschehnisse der letzten Tage, bei denen Journalisten zu Opfern wurden. Berichterstatter, vor allem in Krisengebieten wie der Ukraine oder Nahost, leben zunehmend gefährlich. Laut der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ wurden alleine im vergangenen Jahr 57 Journalisten weltweit getötet, 65 entführt, 49 verschwanden spurlos, und 533 saßen im Gefängnis - so viele wie noch nie. Frauen, deren Anteil im Journalismus immer stärker wächst, sind von diesem Trend nicht ausgenommen. Die Zahl der Reporterinnen, die im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet wurden, verdreifachte sich in der Zeit zwischen den Jahren 2020 und 2022.