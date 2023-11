Tirol: Gurgiser fordert „Dosier-Cobra“ für Verkehr

„Das Waldsterben konnte auch abgewendet werden“

Zusätzlich gebe es die Möglichkeit, alle diese Informationen zeitgleich auch den Anbietern von Navigationsgeräten zur Verfügung zu stellen. Es müsse endlich Schluss sein mit wortgewaltigen Ankündigungen – Taten seien gefragt. „Die private und betriebliche Anrainerschaft und die Autobahnbetreiber erleben zusätzlich immer stärkere Einflüsse durch Starkregen in Verbindung mit Muren, Hangrutschungen sowie massive Sturmschäden. Es erinnert uns an die 1980er Jahre mit dem damals drohenden Schutzwaldsterben durch Ruß, Partikel, Schwefel, Blei, Stickstoffdioxid, Feinstaub etc. Das Waldsterben konnte damals durch ein intensives Zehn-Jahres-Programm verhindert werden, in welchem die schädlichen Schadstoffe aus Verkehr, Hausbrand, Wirtschaft und Industrie massiv reduziert wurden.“