Gurgiser: „Brauchen Cobra für unsere Autobahnen“

Nachdem sich in letzter Zeit Abgas-Betrügereien wieder häufen, ist Fritz Gurgiser vom Transitforum Austria in höchster Alarmbereitschaft. Er nimmt Bezug auf die „Informationen zur Umweltpolitik 205“ der Arbeiterkammer Wien in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe Berlin, wo es um „Abgasmanipulation und Mautbetrug durch Lkw - Wie sauber sind Lkw tatsächlich?“ geht. Um den Abgas-Manipulationen Herr zu werden, fordert Gurgiser eine spezielle Einsatzgruppe.