Jungbullen läuft die Zeit davon

Der 19-Jährige hat auch eine Erklärung für die missliche Lage: „Für die meisten Spieler ist es eine neue Situation. In der Jugend hat man gefühlt jedes Spiel gewonnen und dann kommt man in den Männer-Fußball. Wir wissen, dass wir alles gute Fußballer sind, aber uns fehlt einfach die Erfahrung.“ Ein Blick auf den Kader bestätigt dies: Ende des Monats werden Agyekum und Krumrey 20 Jahre alt – die beiden ältesten Kicker in der Truppe von Trainer Onur Cinel und eher die Ausnahme. Das Durchschnittsalter bei den Mozartstädtern beträgt gerade einmal 18,2 Jahre.