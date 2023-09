„Wir fühlen uns als Feindbild der Landespolitik“

Wenn nicht jetzt, wann dann?“ – so das Motto des weltweiten Klimastreiks kommenden Freitag. Im Kampf um mehr Maßnahmen werden die Stimmen lauter. Nach drei Protestaktionen der Klimakleber in St. Pölten setzte nun auch Fridays for Future (FFF) ein deutliches Zeichen. „Während diesen Sommer ein Extrem dem nächsten gefolgt ist, hat sich die Landesregierung ein neues Feinbild geschaffen: Klimaaktivisten!“, so Flora Peham von FFF.