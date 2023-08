Familie zittert vor verspäteter Heizabrechnung

Wie ein Damokles-Schwert hängt die fehlende Energiekostenabrechnung des Vorjahres der Firma Ista Österreich über einem 23-Parteien-Wohnhaus in Felixdorf im Bezirk Wiener Neustadt. Denn in Zeiten explodierter Preise befürchten die Bewohner dort nicht nur massive Nachzahlungen, sondern auch wuchtige Vorauszahlungen an den Wärme- und Wasserlieferanten.